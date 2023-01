Esporre i prezzi medi della benzina è utile?

... perplessità che avevamo avanzato in particolare rispetto al cartello deimedi regionali'. Così il deputato di Forza Italia, Luca Squeri, al termine dell'audizione dell'Agcm. 'Il rischio - ha ...... volto finalmente a mettere mano alle vere questioni che affliggono la distribuzione dei carburanti e che concorrono ad impedire ogni tentativo di riportare legalità, efficienza econtenuti'. ...

Caro carburanti, Antitrust contro il governo: "Esporre i prezzi medi è inutile" | Forza Italia: "Rilievi condivisibili, rischio rialzi" TGCOM

Carburanti: a cosa serve esporre il prezzo medio regionale La Legge per Tutti

Benzina, mazzata dell’Antitrust al governo: “Inutile esporre il prezzo medio“ Affaritaliani.it

Carburanti, arriva la norma trasparenza: obbligo di esporre il prezzo medio, buoni benzina prorogati Il Sole 24 ORE

Benzina: il Cdm vara il decreto, obbligo di esporre il prezzo medio ... Agenzia ANSA

Antitrust: “Inutile prezzo medio regionale carburanti”. Esporre nelle pompe di benzina il cartello con il prezzo medio regionale è poco utile, perché non è rappresentativo del contesto competitivo in ...Anzi, in alcuni casi i prezzi dei singoli beni sono più alti nel Mezzogiorno. Ad esempio un kg di farina costa 1,06 euro a Palermo, 1 euro a Roma e 97 centesimi a Milano. Roma svetta invece per il ...