Esce sul terrazzo a fumare dopo la cena con gli amici e precipita dal 7° piano Muore 34 enne

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Indagini della Polizia sono in corso sulla morte di un uomo di 34 anni caduto nella notte dalal settimodi un palazzo a Trieste. A quanto si apprende, l’uomo, originario di Udine, si trovava acon alcuni. A un certo punto della serata sarebbe uscito sulper. Non vedendolo rientrare, glilo hanno raggiunto e hanno visto il corpo al suolo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, la Polizia e il Vigili del fuoco. Per l’uomo non è stato possibile fare altro che constatare il decesso. Gli investigatori stanno accertando se l’accaduto sia conseguenza di un incidente o di un atto volontario. Secondo i primi rilievi dei Vigili del Fuoco, parte della recinzione delsarebbe danneggiata. L'articolo ...

posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, la Polizia e i Vigili del fuoco. Per l'uomo non è stato possibile fare altro che constatare il decesso. Gli investigatori stanno accertando se l'...

Nel gruppo c'era anche il fratello della vittima, Alberto, compositore e artista multimediale. Sul posto il 118, la polizia e il vigili del fuoco. Hanno solo potuto constatare il decesso. Filippo ...