Ennesima lite tra i Donnalisi | “Hai scelto le amicizie | hai perso Antonella”

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Da quando Edoardo Donnamaria ha chiesto scusa ad Oriana Marzoli per la nomination,Fiordelisi si è allontanata dal fidanzato. E l’ultimo litigio notturno tra iè stato particolarmente acceso. Sui social sta facendo parecchio discutere.ha deciso di lasciare Edoardo, per l’volta. Vediamo che cosa è accaduto nella casa del Grande Fratello Vip 7 tra i due concorrenti.si riavvicina ad Edoardo ma scoppia una accesa discussione Ieri sera, giovedì 26 gennaio 2023,ha provato a riavvicinarsi ad Edoardo dopo dei giorni no. Parlando con il fidanzato ha capito che Donnamaria non ha cambiato idea sul conto di Oriana e che considera la vippona come una sua amica. Evidentemente la notizia non è stata digerita dalla donna. Edoardo, ...

A far scattare il provvedimento l'all'interno del locale. Chiuso un bar di via Massarenti dopo due arresti per droga Clienti con droga, questore chiude un circolo in via Stalingrado ...Latra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria ha generato tanta tensione all'interno della ... Dopo l'discussione, Edoardo Donnamaria, da anni volto di Forum, profondo conoscitore di ...

Ennesima lite tra clienti: sospesa per 15 giorni la licenza a una discoteca FirenzeToday

Ventimiglia, ennesima lite tra stranieri in via Tenda Riviera24

Grande Fratello Vip, ennesima lite tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: “Tu non sei innamorata di me, dì la verità” | Video Mediaset SuperGuidaTV

Uccide la madre dopo l’ennesima lite, 17enne chiama la polizia: “Si è tolta la vita” Il Riformista

Dritto e rovescio, lite furibonda sul reddito di cittadinanza. Del Debbio va in pubblicità Tvblog

Saccheggiato un negozio di oggettistica in via Generale Gonzaga. Distrutte le serrature di diverse autovetture in sosta. Accade ad Eboli. La scoperta questa mattina all’orario di apertura. La ...A seguito dell’ennesima lite con la sua fidanzata Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria, ha minacciato di abbandonare il programma: “Se in ...