Emre Can spiazza tutti | “Avevo un tumore | l’ho scoperto grazie alla Juventus”

(Di venerdì 27 gennaio 2023) “untiroide”.Can è grato“per averlo”: il centrocampista del Borussia Dortmund per la prima volta ha raccontato cosa è accaduto durante un’intervista a Dazn. “urgente bisogno di un’operazione. La tiroide doveva essere rimossa. Questo ha cambiato molto nella mia vita”, ha spiegato a proposito dell’operazione, avvenuta quattro anni fa. “Ti rendi conto che puoi avere così tanti soldi, puoi avere tutto, ma la salute è la cosa più importante“, ha sottolineato il calciatore tedesco di origine turca. Can ha spiegato che ilnon è mai stato pericoloso per la vita e non ha avuto effetti collaterali. Da dopo l’operazione, però, deve prendere pillole ogni mattina per il resto della sua ...

Il centrocampista del Borussia Dortmundha parlato pubblicamente per la prima volta di avere avuto un cancro durante un'intervista a Dazn. "Avevo un tumore alla tiroide e avevo urgente bisogno di un'operazione. La tiroide doveva ...Nel corso di un'intervista rilasciata a Dazn il centrocampista del Borussia Dortmundha rivelato di aver avuto un tumore alla tiroide quattro anni. 'Avevo un tumore alla tiroide e avevo urgente bisogno di un'operazione. La tiroide doveva essere rimossa. Questo ha cambiato ...

Emre Can: 'Avevo un tumore, la Juve è stata decisiva' Calciomercato.com

Emre Can, il tumore alla tiroide e il ringraziamento ai medici Juve Tuttosport

Juve, così i medici hanno salvato la vita a Emre Can Tuttosport

Emre Can: "Ho scoperto il tumore grazie alle visite con la Juve" - Sportmediaset Sport Mediaset

Emre Can e il tumore alla tiroide: «Guarito grazie alla Juventus» Corriere della Sera

La salute resta la cosa più importante. Sembra una frase fatta, ma cela una grande verità. Adesso arriva la testimonianza di Emre Can, ex centrocampista della Juventus, che in un’intervista rilasciata ...Juventus, in foto: De Sciglio, Emre Can e Matuidi – Calciomercato24.com Dice di dovere tutto a quel momento lì, fortunato per essersi accorto in tempo del male che lo riguardava. Ai microfoni di DAZN, ...