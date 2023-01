Emre Can | «Grazie ai medici della Juve mi sono salvato da un tumore alla tiroide»

(Di venerdì 27 gennaio 2023) In un’intervista rilasciata a Dazn,Can rivela che quando è arrivatoha scoperto di avere un. Il centrocampista del Borussia Dortmund dice di essere grato aidei bianconeri per aver preso in tempo la malattia.Can ha sottolineato quando i soldi non siano tutto, nella vita. La salute viene sempre prima e l’unico modo per scoprire qualche malattia è prenderla in tempo, cosa che per fortuna è capitata a lui,al personale medico che lavora nel club bianconero.Can ha dichiarato: «Avevo une avevo urgente bisogno di un’operazione. Questo ha cambiato molto nella mia vita. Puoi avere tanti soldi, ...

ha parlato ai microfoni di Dazn. L'ex cetrocampista della Juventus è tornato sul suo periodo trascorso in Italia prima del trasferimento al Borussia Dortmund

La salute resta la cosa più importante. Sembra una frase fatta, ma cela una grande verità. Adesso arriva la testimonianza di Emre Can, ex centrocampista della Juventus, che in un’intervista rilasciata ...Le parole dell'ex centrocampista bianconero, attualmente al Borussia Dortmund, sulla malattia con cui ha dovuto combattere ...