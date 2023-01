Emily Ratajkowski | I paparazzi mi stanno mandando a monte un sacco di appuntamenti

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Irovinando glidi, che non può fare un passo fuori casa senza essere immediatamente fotografata da una squadra di reporter. La vita sentimentale diè resa difficoltosa dai, che continuano a intromettersi in ogni appuntamento della modella e attrice, impedendole di godersi almeno un'uscita senza impegno. Nel suo podcast High Low,racconta di come sia diventato impossibile vedere anche solo una persona senza finire immediatamente nelle photogallery di mezzo mondo, dettaglio che rende difficile i rapporti "casual" dato tutti sanno sempre dove si trova e in compagnia di chi. Dopo il divorzio dall'ormai ex marito Sebastian Bear-McClard nello scorso ...