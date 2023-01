Emanuele Rao a segno con l’Italia Under 17

Leggi su seriea24

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Si chiude più che positivamente l’esperienza Azzurra del giovane attaccante spallinoRao. L’attaccante classe 2006 ha, infatti, aperto le marcature nell’amichevole giocata dal17 contro la Spagna17, terminata con il risultato di 1-2 in favore degli spagnoli. Sul terreno del Campo Sportivo “E. Bearzot” di Coverciano, è stato Rao a portare in vantaggio la Nazionale Azzurra con un preciso sinistro al volo dall’interno dell’area di rigore, mentre la Spagna ha poi ribaltato il risultato con le reti di Marcos e Castell. Il test contro gli spagnoli ha chiuso il raduno degli Azzurrini del tecnico federale Bernardo Corradi, che hanno svolto tre giorni di allenamenti presso Il Centro Tecnico Federale di Coverciano, in vista delle sfide di qualificazione ai prossimi Campionati Europei di categoria ...