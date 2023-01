L'annuncio è arrivato dalla cantante stessa, che ha condiviso la locandina della serie sulcanale Instagram. La serie che racconta la vita di. Una produzione Groøenlandia in collaborazione ...padre salì 23 anni fa per la prima volta sul palco dell'Ariston. Gli ha chiesto qualche ... Con chi vorrebbe collaborare ', Ariete, Lazza… sono un loro fan, prima di tutto. E infatti ...

Elodie e il suo anno d'oro: dopo Sanremo e l'album, arriva la docu-serie su Prime Video Vanity Fair Italia

Elodie, annunciati titolo e data di uscita del suo docu-film in esclusiva per Prime Video All Music Italia

Elodie attrice: «Sento ancora la vertigine Mi-Tomorrow

Elodie a Sanremo con un pezzo su Marracash, ma dopo va a ... MTV.IT

Elodie, convivenza con Andrea Iannone dopo Sanremo Intanto arredano casa insieme Io Donna

Il brano Due presentato all'Ariston, l'album Ok.Respira, la sua prima docu-serie e il debutto al Mediolanum Forum: il 2023 è decisamente l'anno della cantante di Tribale ...Elodie, Sento ancora la vertigine: la data di uscita della prima docu-serie della cantante protagonista a Sanremo.