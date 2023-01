PIACENZA -Desceglie un testo teatrale finora sconosciuto ai nostri palcoscenici, sebbene scritto (e, a suo tempo, diretto e interpretato) da uno dei più grandi artisti del Novecento, Orson Welles:...Moby Dick alla prova , scritto (oltre che, a suo tempo, diretto e interpretato) da Orson Welles, è lo spettacolo a cuiDeha lavorato nel corso dell'inverno del 2020/21 e che giunge ora al Teatro Due di Parma dove sarà in scena venerdì 20 e sabato 21 gennaio alle ore 20.30. "Il testo di Welles, inedito ...

Elio De Capitani al Donizetti con “Moby Dick alla prova” BergamoNews.it

Moby Dick alla prova, a Teatro Due lo spettacolo di Elio De Capitani con una dedica speciale La Repubblica

Moby Dick alla prova, al Fraschini lo spettacolo di Elio De Capitani Quatarob Pavia

La 'Balena' di Welles tra Shakespeare e Conrad San Marino Rtv

Roberto Franceschi 50 anni dopo, l’omaggio della Bocconi La Repubblica

Venerdì, sabato e domenica, Elio De Capitani, regista e attore più volte premio Ubu, fondatore del teatro Dell’Elfo, porta al Fraschini accompagnato da una dozzina di bravissimi attori, la ...Uno spettacolo totale in una sfida finale impossibile: far apparire il capodoglio in scena con un espediente teatrale in un gesto di gioia estrema. Welles ...