Elezioni regionali Lombardia | 15 giorni al voto | i sondaggi danno Fontana al 45%

(Di venerdì 27 gennaio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Volata finale verso lein, in programma il 12 e 13 febbraio: stando alo di Pagnoncelli, riportato da Il Corriere della Sera, il centrodestra del governatore uscente Attilioè in netto vantaggio (45%) su Pierfrancesco Majorino (33,8%), candidato di Pd e M5S, con la lista Letizia Moratti presidente al 19%. ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Stando all'ultimo sondaggio pubblicabile prima del divieto di diffusione delle indicazioni di voto, il candidato del centro - destra alle prossimein Lombardia Attilio Fontana appare in netto vantaggio rispetto ai concorrenti Pierfrancesco Majorino (centro - sinistra), Letizia Moratti (Terzo polo) e Marta Ghidorzi (Unione ...... vedere per credere Il 12 e 13 febbraio si vota per lein Lazio e Lombardia: la nostra guida Tutto su ChatGPT e affini , le intelligenze artificiali a cui stiamo facendo scrivere ...

Elezioni regionali Lombardia, i sondaggi: Fontana sopra Majorino, Moratti staccata Open

Elezioni regionali, Ghidini lancia i 5 Stelle: «Con noi salute e ambiente, in Loggia non ci ha voluto il... Corriere

Elezioni regionali Lombardia: i programmi dei candidati per il lavoro e le imprese WIRED Italia

Elezioni regionali, la Uil ai candidati: "Occupatevi di sanità e precariato" MilanoToday.it

Filippo Bongiovanni, sindaco di Casalmaggiore e candidato alla carica di Consigliere regionale per la provincia di Cremona in quota Lega, ha presentato i suoi punti programmatici per le prossime elezi ...Stando all'ultimo sondaggio pubblicabile prima del divieto di diffusione delle indicazioni di voto, il candidato del centro-destra alle prossime elezioni regionali in Lombardia Attilio Fontana appare ...