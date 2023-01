Edoardo | clamoroso sfogo | “Antonella piangeva per finta | vuole passare da vittima La denuncio se lunedì in puntata dice che…”

Leggi su webmagazine24

(Di venerdì 27 gennaio 2023) TraDonnamaria eFiordelisi sembra davvero finita visto che l’influencer ha detto che nonpiù andare avanti, Il volto di “Forum” si è voluto sfogare in maniera durissima con Nicole Murgia e Luca Onestini, di quanto successo nelle ultime ore: “L’altra sera vedevo chee si copriva con l’asciugamano, le ho L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: I Donnalisi amoreggiano, papà Fiordelisi li difende: “Mamma mia oh manco se avessero girato un filmino per adulti. Chapeau a lorosbotta contro: “Stai scherzando? Ma vaffan**lo, sei proprio stupida, levati. Mi hai fatto…” Fiordelisi, scenata di gelosia: “Valle a fare alle tue amiche ...