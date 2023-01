Ecco come finirà Regionali | Salvini vede i sondaggi e asfalta la sinistra

(Di venerdì 27 gennaio 2023) "Andiamo a governare per altri 5 anni. Ilo c'è il 12 febbraio, c'è unache fino a qualche mese fa diceva 'abbiamo vinto, abbiamo vinto', qua si vince di tanto, con la Lega che vince ovunque". Lo ha detto il leader della Lega e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, durante un punto stampa a Bergamo, replicando a chi gli chiedeva deiin Lombardia. "Non vado a fare il ministro la mattina guardando i, però se sono positivi male non fa" ha sottolineato. Il leader della Lega è poi intervenuto anche sulla viabilità eministro dei Trasporti ha affermato: "Su Milano e Lombardia stiamo investendo tanto, pensiamo solo alla metropolitana, e da milanese mi dispiace che il sindaco stia valutando di ...

Acquista la Play Station a rate con Vodafone PS5 a rate con Vodafone:Per acquistare a rate la PS5 , bisogna sottoscrivere la promo Family Plan di Vodafone, la quale offre la connessione ...Ovviamente la BSN è ben lontana dai classici modelli di blockchain decentralizzati,quelle di Bitcoin, Ethereum e anche Conflux.perché Conflux risulta essere la prima blockchain ...

24 Ore di Daytona: il debutto della Ferrari 296 GT3. Ecco come va La Gazzetta dello Sport

Husqvarna Norden 901 Expedition, ecco come è fatta inSella

Ecco come Amazon controlla i suoi lavoratori Collettiva.it

Maturità 2023, dopo la pandemia ecco come sarà quest’anno l'esame L'Unione Sarda.it

Putin, la rete: ecco come la Russia minaccia l'Italia, la mappa Liberoquotidiano.it

Ecco come chiedere un risarcimento. Una settimana d’inferno per i passeggeri della metro A di Roma. Dopo lo stop alla circolazione di cinque ore di martedì, arriva un nuovo blocco venerdì 27 gennaio, ...Thierry Larose, Senior Portfolio Manager di Vontobel, spiega che si era parlato solo di creare un’unità di conto per favorire gli scambi, un tentativo già fatto in America Larina con il SUCRE e finito ...