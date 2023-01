(Di venerdì 27 gennaio 2023) Èassoluto il marcatore più anziano della manifestazione e anche per questo Sportweek ha voluto omaggiarlo con la copertina del numero in edicola domani con la Gazzetta dello Sport, come sempre al ...

Luca Toni, un altro centravanti che ha giocato e segnato fino a quasi 40 anni (capocannoniere col Verona a 38), ci spiega invece qual è la benzina che tiene in pista: 'È la rabbia, in senso ...La stagione della squadrad'Italia ha preso una piega diversa dall'87' di Milan - Roma. Le ... Migliore: Edin. ROMA 7 Con Paulo Dybala in campo la squadra di Mourinho ha vinto nove ...

Dzeko, il campione senza età. Gli "highlander" Buffon e CR7. E... La Gazzetta dello Sport

Sabatini: "Dzeko è un campione, Lautaro e Lukaku no!" Sport Mediaset

Eterno Buffon, la parata al 91° su Dzeko spiega la differenza tra un ... Fanpage.it

Klinsmann: "Dzeko Più gli danno del vecchio... Lautaro dimostri di essere campione del mondo" TUTTO mercato WEB

Ag Dzeko: “Edin campione senza tempo, è cresciuto nell’Inter. Mihajlovic amico fraterno” fcinter1908

Il centravanti dell’Inter, votato miglior giocatore nella Supercoppa a Riad, compirà 37 anni, ma è sempre al top. E, come lui, anche il portiere e Ronaldo. Poi, un reportage sul calcio femminile nei ...Hojlund continua a brillare e numeri alla mano può davvero lasciare il segno anche in futuro. Chissà che non possa essere lui il giusto rinforzo per l'Inter ...