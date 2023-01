Dureghello | La comunicazione è la vera sfida per tutelare la cultura della memoria

Leggi su agi

(Di venerdì 27 gennaio 2023) AGI - "Laè laperla". Lo spiega Ruth, presidentecomunità ebraica di Roma, in una intervista All'AGI in occasionecelebrazione del Giorno. La ricorrenza del 27 gennaio, quest'anno è segnata dal pensiero espresso dalla senatrice a vita Liliana Segre sulla possibilità che in futuro il racconto dell'Olocausto sia confinato a poche righe sui libri di storia. "Rifletto molto in questo tempo sull'estrema velocità delle forme di, sui cambiamenti che ci sono stati. Sul modo in cui dovremmo cimentarci per assicurare la trasmissione...