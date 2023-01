Due mamme cacciate da una pasticceria con i loro figli per cattivo comportamento dei bimbi – il web si infuria

Leggi su it.newsner

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Essere genitori è davvero bellissimo e porta nelle nostre vite degli insegnamenti e dei valori che altrimenti non potremmo mai conoscere. Insieme a regalarci delle bellissime emozioni. Tuttavia, inon arrivano senza alcune difficoltà ed ostacoli che dovremo affrontare in questo percorso dal quale non si smette mai di imparare. Uno di questi è quando si va a cena fuori o al bar e si vuole portare i propricon noi, per farci compagnia e per stare tutti insieme. I bambini, si sa, non amano tutti starsene seduti e fermi al proprio posto e molti genitori non vogliono che passino troppo tempo coi cellulari e i tablet. Li vogliono attivi a giocare e a rincorrersi spensieratamente. Un genitore che la pensava così è una mamma spagnola che di recente ha fatto parlare di sè per una recensione che ha lasciato su Google, a seguito di ciò che ...