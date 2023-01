Due arresti in Brianza per rapine in serie | percepivano reddito

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri per rapina aggravata in concorso a Muggiò (Monza), mentre stavano mettendo a segno l'ennesimo colpo in un negozio della catena Tigotà a Muggiò (Monza). ...

I militari sono arrivati aiindagando su una serie di rapine a mano a armata, messe a segno tra le province di Milano e Monza in un solo mese, sempre ai danni della stessa catena di negozi, per ...... hanno eseguito una ordinanza di misura cautelare deglidomiciliari emessa dal Tribunale di ...dell'arresto sono state effettuate varie perquisizioni nei luoghi nella disponibilità dei...

