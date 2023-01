Dua Lipa | spunta lo slip dal vestito | Foto rivale

Leggi su chemusica

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Ai fan di Duanon è sfuggito il look della celebre pop star: avete visto gliche puntano fuori dal? Incredibile, guardate. La celebre artista è tornata a far parlare di sé e non solo per la sua musica. La giovane ha lasciato tutti di stucco con uno scatto a dir poco L'articolo Dualodalchemusica.it.