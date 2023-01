Dopo Sanremo Giovani | Asteria lancia Afterparty | “ Singolo dedicato a chi si guarda allo specchio in cerca di risposte”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Qualcuno già la conoscerà, ma per i pochi che ancora non la conoscessero, rinfreschiamo un po’ la memoria: Anita Ferrari, alias, è una cantautrice bergamasca di 23 anni che ha avuto ben chiaro in mente fin da piccola in mente cosa fare: vivere di musica.anni di sacrifici ed esperimenti, pernel 2021 è arrivata la prima consacrazione a Santa Margherita Ligure, dove ha vinto il Premo Bindi e in seguito raggiunto le fasi finali del concorso “L’Autore – Il mestiere della Musica”. Nella seconda parte del 2022 arriva il consolidamento come cantautrice nel panorama musicale italiano: a giugno la pubblicazione deldi debutto “Ancora”, a settembre la firma con una major discografica e l’uscita del secondo“Domopak”. La ciliegina sulla torta è arrivata a novembre con la ...