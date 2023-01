(Di venerdì 27 gennaio 2023) Una nuova moda sta prendendo piede daiche, pur di postare una bravata sui social, rischiano la vita:cosa accade sugli autobus in corsa

alcuni metri, la decisione del ristoratore di scavalcare la muretta di separazione e ... nonostante sia successo in un orario nel quale la circolazione non è di punta, ha paralizzato sia i...... dal memoriale della Shoah, che anche in questi giorni siamo riusciti a migliorare passopasso ... perché sarà un polo attraversato dai, attraversato dalle persone, attraversato dalle scuole, ...

Treni fermi dopo la scossa di terremoto: sospeso il traffico, rischio ritardi e cancellazioni ForlìToday

Terremoto in Romagna, circolazione treni sospesa sulla Bologna-Ancona BolognaToday

Verifiche alla ferrovia dopo la scossa di terremoto, la circolazione regolare con ritardi di oltre 90 minuti RiminiToday

I guai di Eurostar: dopo il Covid treni vuoti a causa della Brexit Euronews Italiano

Dopo i treni ecco i "bus surfing": cos'è il folle gioco dei giovanissimi ilGiornale.it

VENEZIA - Stava camminando a fianco della ferrovia sul ponte della Libertà. All’improvviso è salito sui binari proprio mentre dalla stazione di Santa Lucia stava arrivando ...L'Atalanta sfida la Sampdoria nell'anticipo di domani, l'allenatore nerazzurro punta in alto: "Mi interessa che l'attacco continui a segnare, Boga deve diventare sempre più determinante". Convocati an ...