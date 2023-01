Doping nel calcio | parla Castellacci | «In passato medici sportivi erano amici dei presidenti Urgono ricerche sui troppi casi di Sla» – L’intervista

Leggi su open.online

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Malattia e farmaci somministrati. Un’associazione semplice che nella maggior parte deirimanda all’intervento sicuro ed efficace dellana sul corpo umano, in tutte quelle difficili situazioni in cui parti importanti del nostro organismo smettono di funzionare come dovrebbero, e i traguardi della scienza si rivelano spesso possibilità salvifiche. Ma è nel mondo dello sport agonistico, e in particolare quello del, che l’equazione potrebbe essersi ribaltata, partendo dalla routine di un consumo spesso eccessivo di farmaci e trovando neipeggiori la deriva di patologie potenzialmente letali. È questa la questione che sempre più ex atleti continuano a porsi, tornando con la memoria dentro gli spogliatoi delle squadre prestigiose in cui hanno giocato, dove un uso massiccio e incontrollato di farmaci ...