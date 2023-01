Donnamaria vs Fiordelisi | la discussione notturna finisce male | “Basta mi hai perso!”

Leggi su biccy

(Di venerdì 27 gennaio 2023) I Donnalisi si sono lasciati per l’ennesima volta. Da quando Edoardoha chiesto scusa ad Oriana per averla nominata, Antonellacontinua a tenergli il muso. Dopo tre giorni di guerra fredda però ieri sera la gieffina si è avvicinata al fidanzato, ma ha scoperto che lui non ha cambiato idea su Oriana e che continua a considerarla un’amica. Edoardo per cercare di andare incontro alla compagna le ha chiesto di dormire insieme, ma lei si è rifiutata. “Fino a pochi mesi fa, mi hai mostrato i tuoi lati migliori, poi vorrei capire cos’è successo dentro di te. Io non ti riconosco non sei quello dell’inizio. Comunque quello che fai non mi fa stare bene quindi. Dai qui in avanti stai con loro, finisci questo percorso con i tuoi amici. Hai scelto le amicizie , hai perso Antonella , l’hai voluto te. Ti porterai queste ...