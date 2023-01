Djokovic-Tsitsipas | Finale Australian Open 2023 | quando si gioca | programma | orario | tv e streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Novake Stefanossi affronteranno nelladegli, indomenica 29 gennaio (dalle ore 09.30 italiane) sul cemento di Melbourne. L’atto conclusivo del primo Slam della stagione di tennis si preannuncia altamente spettacolare e avvincente: il serbo partirà con tutti i favori del pronostico, mentre il greco, giustiziere di Jannik Sinner agli ottavi, cercherà il colpaccio da maestro. In palio anche il numero 1 al mondo: chi vincerà questo confronto supererà lo spagnolo Carlos Alcaraz e balzerà in testa al ranking ATP. Il 35enne balcanico andrà a caccia del 22mo Slam della carriera, in modo da agganciare Rafael Nadal in testa alla classifica deitori più vincenti di sempre nei tornei più importanti ...