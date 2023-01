(Di venerdì 27 gennaio 2023) Nessuna intenzione di sostenere la, né da parte sua né da parte della sua. Arriva, come prevedibile, la difesa di Novaknei confronti di suo, Srdjan, dopo il video ...

Secondosi è trattato di un malinteso. Dell'episodio "è stata data un'interpretazione errata. Mio padre, come ha spiegato lui stesso, è andato, come dopo ogni partita, per incontrare i miei ...E vedremo anche " sebbene ciò sia argomento molto più marginale " sesenior torneràcampo a seguire il figlio o resterà confinato davanti alla tv nella sua camera d'hotel. Autoconfinato ...

Australia: Djokovic in finale, bufera sul padre Agenzia ANSA

Australia, bufera sul padre di Djokovic, non assisterà alla semifinale Agenzia ANSA

Djokovic sul padre: "Io e la mia famiglia conosciamo la guerra, non la sosteniamo" La Gazzetta dello Sport

Bufera sul padre di Djokovic per la bandiera di Putin: tennista ucraina sconvolta. Arriva la replica Corriere dello Sport

Australian Open, il padre di Djokovic tra i filorussi e le bandiere pro Putin RaiNews

Nessuna intenzione di sostenere la guerra, né da parte sua né da parte della sua famiglia. Arriva, come prevedibile, la difesa di Novak Djokovic nei confronti di suo padre, Srdjan, dopo il video ...Le parole del serbo, che domenica contro Tsitsipas avrà la possibilità di eguagliare a quota 22 il record di Nadal nel numero di Slam conquistati ...