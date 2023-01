Djokovic-Paul oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Australian Open 2023

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Novakse la vedrà contro Tommynella seconda semifinale maschile degli(cemento outdoor). Il serbo è reduce dai facili successi contro il padrone di casa Alex De Minaur ed il russo Andrey Rublev, a cui ha lasciato rispettivamente cinque e sette game. Tutto lascia presagire alla qualificazione in finale del numero cinque del mondo, che partirà nettamente favorito anche nei confronti dello statunitense. Quest’ultimo è un esordiente a certi livelli. In uno Slam, prima di questa settimana, aveva raggiunto al massimo gli ottavi di finale in occasione del torneo di Wimbledon dello scorso luglio. Ai quarti di finale ha prevalso nel derby a stelle e strisce contro il giovane Ben Shelton. Prima ancora il bel successo sullo spagnolo Roberto Bautista Agut. Con ...

Srdjannon assisterà alla semifinale degli Australian Open nella quale suo figlio Novak è impegnato contro lo statunitense Tommy. Lo ha annunciato il padre del campione serbo a poche ore dall'..., semifinale maschile degli Australian Open: guarda in streaming chi affronterà il vincente del match Khachanov - ...

Djokovic-Paul pronostico, Australian Open: under 11.5 game di Tommy La Gazzetta dello Sport

Australian Open, il recap dei quarti di finale di Djokovic, Paul; Sabalenka e Linette DAZN

Djokovic-Paul, Australian Open 2023: quando inizia la semifinale, dove vederla in tv, programma, streaming OA Sport

Djokovic è un rullo compressore: Rublev demolito, semifinale con Tommy Paul agli Australian Open Eurosport IT

Djokovic-Paul (Australian Open): come vederla in streaming Punto Informatico

Il padre di Djokovic, invece, ha dichiarato di essere stato involontariamente coinvolto in una manifestazione pro-russa agli Australian Open, motivo per cui ha deciso di non assistere alla semifinale ..."La mia famiglia ha vissuto l'orrore della guerra e desideriamo solo la pace", ha detto Srdjan Djokovic, aggiungendo: "Non avevo intenzione di causare tali titoli o turbolenze. Guarderò la partita da ...