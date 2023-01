"Ovviamente sono molto soddisfatto - ha confidatonella conferenza stampa post - match - ... Conosco bene il suo gioco come lui conosce il, abbiamo giocato diverse volte su superfici ...padre, come ha spiegato lui stesso, è andato, come dopo ogni partita, per incontrare i miei fan,...ha anche ricordato le dichiariazioni del padre: 'La nostra famiglia ha attraversato gli ...

Djokovic: "Mio padre non sostiene alcuna guerra" RaiNews

Djokovic: 'Mio padre non sostiene alcuna guerra' Agenzia ANSA

Djokovic: "Mio padre non è a favore della guerra" Adnkronos

Djokovic: 'Mio padre Tutto un equivoco. Siamo contro la guerra' Tiscali

Djokovic - Tsitsipas, una finale da numeri uno laRegione

Semplicemente mio padre, come dopo ogni singola partita ... Seconda finale Slam in carriera per Tsitsipas, dopo quella persa nel 2021 al Roland Garros proprio contro Djokovic. Il greco è a un passo ...(Adnkronos) - Il padre di Novak Djokovic, Srdjan, "non avrebbe mai potuto essere a favore della guerra". Lo dice dopo il match vinto contro Paul il fuoriclasse serbo, ora in finale contro Tsitsipas.