Djokovic | “Mio padre non è a favore della guerra”

(Di venerdì 27 gennaio 2023) (Adnkronos) – Ildi Novak, Srdjan, “non avrebbe mai potuto essere a”. Lo dice dopo il match vinto contro Paul il fuoriclasse serbo, ora in finale contro Tsitsipas. “Miodopo ogni partita va sempre dai tifosi, per ringraziarli, parlare e scattare foto. C’erano molte bandiere serbe in giro. Non ha visto” le bandiere filorusse che hanno scatenato il putiferio controsenior. “La nostra famiglia ha attraversato gli orrorie tutto ciò che vogliamo è la pace”, aveva scritto Srdjan cercando di placare le polemiche. L'articolo proviene da Italia Sera.

... infatti non a caso ilschema di gioco era quello di attaccarlo lì, ma non ci sono riuscito". C'è stata partita solo per una breve porzione di primo set, quandoera parso innervosirsi.: "...Come ha dichiaratopadre, siamo contro la guerra, non sosterremo mai alcuna violenza o guerra. ... Novakcommenta così le pesanti polemiche sul padre, Srdjan, fotografato insieme a ...

Le parole del serbo, che domenica contro Tsitsipas avrà la possibilità di eguagliare a quota 22 il record di Nadal nel numero di Slam conquistati ...Dell’episodio, ha detto Novak Djokovic, «è stata data un’interpretazione errata. Mio padre, come ha spiegato lui stesso, è andato, come dopo ogni partita, per incontrare i miei fan, ringraziarli e ...