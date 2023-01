(Di venerdì 27 gennaio 2023) Senza sorprese, Novaksi qualifica per la sua decimaagli Open d'Australia battendo in tre set lo statunitense Tommy Paul. Ma a tenere banco è soprattutto la polemica che circonda il ...

Volano all'ultimo atto degli Australian Open Novake Stefanos Tsitsipas, per la 13° volta uno contro l'altro. La decimaper il serbo, la prima per il greco. In semifinaleha afforntato lo statunitense Tommy Paul, 7 - 5, 6 - 1, 6 - 2 i parziali. Mentre Tsitsipas ha battuto Karen Khachanov, 7 - 6, 6 - 4, ...... sui gradini fuori dalla Rod Laver Arena , dopo la vittoria nei quarti didel figlio sul russo Andrey Rublev . Srdjanè stato immortalato accanto ad un gruppo di tifosi che ...

Australian Open: Djokovic in finale, continuano le polemiche sul padre Virgilio Sport

Djokovic in finale a Melbourne ma continuano polemiche sul padre Il Tempo

Djokovic in finale a Melbourne ma continuano polemiche sul padre - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Djokovic: 'Mio padre non sostiene alcuna guerra' Agenzia ANSA

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Australian Open, delineato il quadro delle finali: Rybakina va a caccia del secondo slam, dopo Wimbledon, contro Sabalenka. Djokovic affronta Tsitsipas per riprendere un dominio interrotto ...