Distretto Commercio Valle dell’Irno

Leggi su zon

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Dopo l’approvazione in Consiglio comunale, a dicembre scorso, ildelè pronto per lo step successivo: la firma dello Statuto da parte dei soci fondatori. Il, che ha in Mercato San Severino il Comune capofila, è il primo in Campania. Alla sottoscrizione dello Statuto saranno presenti: Antonio Somma (Sindaco di Mercato S. Severino); Gianfranco Valiante (Sindaco di Baronissi); Girolamo Giaquinto (Sindaco di Montoro); Vincenzo Loia (Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Salerno); Pasquale Giglio (Dirigente Regionale Confesercenti); Annarita Colasante (Dirigente Regionale Conf). Presenti, inoltre, anche le diverse organizzazioni dei tre Comuni che, nel rispondere all’avviso pubblico, hanno fatto richiesta di aderire ...