DISNEY+ FEBBRAIO 2023 | BLACK PANTHER | WAKANDA FOREVER | LA FAMIGLIA PROUD E TANTO ALTRO

Leggi su bubinoblog

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Torna l’appuntamento con le ultimissime die tutte le novità di. Se vi siete persi il post sulle novità relative a Netflix lo trovate QUI. Sarà undecisamente povero di novità per Disney Plus non per questo però meno interessante, arriva infatti finalmente in esclusiva l’ultimo campione d’incassi firmato Marvel. Segnaliamo poi 2 nuove serie animate La: Più Forte e Orgogliosa seguito dell’acclamata serie originale e la 3° stagione di The Great North. Arrivano anche le nuove stagioni di Fleishman a Pezzi e The Hardy Boys, e uno speciale per festeggiare i 30 anni del classico Disney La Bella e la Bestia, non mancheranno novità per le sezioni ...