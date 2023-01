Disagio giovanile a Roma | oltre 74mila ragazzi non studiano e non lavorano

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 27 gennaio 2023)conta benpersone di età compresa tra i 15 e 29 anni che none non. Un dato allarmante per la capitale. Le difficoltà non sono solo legate alla difficoltà di trovare un impiego, perché sono numerosi anche coloro che non fanno corsi di formazione, non sono impegnati in progetti, e non. La pandemia da Covid 19 è stata sicuramente una delle cause principali di questo fenomeno che sembra in crescita. Dallo scorso anno a questo l’aumento, come riporta Il Messaggero è di 33mila unità. Ma quali sono le cause che stanno producendo questo fenomeno? Da cosa dipende questo fenomeno Vengono chiamati Neet – Not in education, employment or training – i giovani che si trovano in questa situazione. Una situazione che sembra dipendere dalla mancanza di opportunità di lavoro, dalla ...