Diffamò il magistrato | Berlusconi deve risarcire l' ex pm di Milano Robledo

Berlusconi, quello che parla della politicizzazione della magistratura. È stato respinto dalla Cassazione il ricorso dell' ex premier Silvio Berlusconi contro la condanna civile a risarcire con ...Ha detto di essere stato fermato da "un sistema criminale fatto di pezzi di politica, pezzi di magistratura e pezzi di istituzioni" che non gli avrebbero permesso di andare in fondo all'inchiesta Why ...