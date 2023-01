Diesel pronto ad esplodere con embargo russo | nuova stangata sui consumatori

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Manca ormai poco più di una settimana al 5 febbraio, giorno in cui scatterà l’all’importazione di prodotti petroliferi lavorati da Mosca. Massima allerta sul prezzo delgià oggi schizzato sopra 1,9 euro al litro nelle stazioni di servizio italiane e qualche tempo fa arrivato sino a 2,5 euro in alcune località italiane. L’Europa sospenderà infatti l’importazione di prodotti raffinati per un totale di circa un milione di barili al giorno e la metà di questi barili saranno dia basso zolfo (frutto del cosidetto petrolio “dolce”) ad alto potere calorifico. Scenario europeo Naturalmente tale scenario non è una sorpresa per l’Europa. A maggio Rystad Energy, think tank norvegese specializzato in studi strategici di settore, aveva lanciato l’allarme sulle carenze di un mercato europeo dipendente dalla Russia. La domanda ...