Dichiarazioni shock di Rigau su Gina Lollobrigida | “Era una donna tirchia”

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 27 gennaio 2023) . A Mattino Cinqueaccusa anche il medico Ruggero La scomparsa dicontinua a tenere banco, ma non nel ricordo di una grandee diva del Cinema, ma per la bagarre giudiziaria innescata intorno al patrimonio dellae che vede coinvolti il figlio dell’attrice, Milko, il nipote Dimitri, l’assistente Piazzolla e lo spagnolo. Proprio quest’ultimo in una intervista rilasciata a Federica Panicucci, conduttrice di Mattino Cinque, ha parlato della presunta “tirchieria” della Lollo. Federica Panicucci, ricordando ale parole di Piazzolla che a La Vita in Diretta aveva detto che i soldi dellaerano stati spesi a causa del tenore di vita molto alto, quello di una Diva appunto,ha ...