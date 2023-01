Di Marco | “Da Fontana & C solo disastri Ma un’altra Lombardia è possibile”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Nicola Dilei è capogruppo del M5S e capolista per Milano in vista delle elezioni regionali, la vittoria è davvero? “Stiamo lavorando per costruire. I numeri dicono che il nostro lavoro sta avendo riscontro. Quello che posso dire io è che girando le piazze e i mercati incontro moltissimi cittadini che non si sono dimenticati di quanto il governo Conte è stato vicino, con sostegni concreti, alle persone in difficoltà durante i tragici anni della pandemia. Al pari non sono stati dimenticati gli errori di, Gallera e Moratti: le mascherine pannolino, il loro algoritmo che ci ha costretto in zona rossa più del dovuto, fino alle prenotazioni impossibili dei vaccini o ai tamponi introvabili. Il centrodestra ha mostrato tutta la propria incapacità. È arrivato il ...