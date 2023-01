Detersivo al posto dell’acqua | cliente muore dopo 8 mesi di agonia | barista accusato di omicidio

Leggi su tpi

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Un uomo di 74 anni è mortodiin ospedale per aver bevuto del. Il solvente gli era stato servito alaccanto alla tazzina di caffè in un bar di Agrigento in cui era solito andare. Ilè ora a processo con l’accusa dicolposo. I fatti – secondo quanto riporta Leggo – risalgono a 5 anni fa, per l’esattezza al 23 aprile 2018. Il 74enneaver bevuto ilha riportato gravi ustioni al cavo orale all’esofago. Il gup del tribunale ha rinviato a giudizio E. C., 38 anni. Mentre ha prosciolto il proprietario del bar C. S. per non aver commesso il fatto. Il processo inizierà il 26 giugno 2023.