Destino cinico | muore per strada | era appena stato dal medico

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Tremendoquello che si è portato via un 43enne di Brindisi. Il malore èfatale: faceva il musicista La città di Brindisi è sconvolta. Nelle ultime ore, un uomo di 43 anni conosciuto per le sue qualità artistiche e musicali se n’è fatalmente andato: un malore èfatale. Daniele Massaro, morto improvvisamente (periodicoitaliano.it)Nella giornata di martedì 24 gennaio, proprio nel centro della meravigliosa città di Ostuni in provincia di Brindisi, Daniele Agostino Massaro era in procinto di mettersi in auto, in via Giovanni XXIII. Pochi secondi dopo, però, il malore: erano le 13 e Giovanni, da quel momento, non si è più svegliato. Nonostante i tentativi di rianimazione siano proseguiti per un’ora, ogni tentativo èvano: Brindisi piange un suo grande cittadino. Daniele Agostino ...