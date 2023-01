Denunciato con altre 19 persone | Chef Rubio finisce nei guai

Leggi su iltempo

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Sono venti leindagate a Milano, tra cui il noto personaggio televisivo, per diffamazione a mezzo web, con l'aggravante della discriminazione etnica, razziale e religiosa, nei confronti della senatrice a vita e sopravvissuta ad Auschwitz, Liliana Segre. Le indagini sono state svolte dai carabinieri della sezione indagini telematiche del Nucleo Investigativo di Milano. I venti sono titolari di diversi profili anonimi presenti in varie piattaforme social, che da ottobre a dicembre del 2022 avrebbero pubblicato post e commenti diffamatori e antisemiti nei confronti della Segre. L'indagine è partita da denunce sporte dalla stessa senatrice a vita lo scorso 6 dicembre nella caserma dei carabinieri di via Moscova a Milano. L'identificazione dei profili social anonimi, sottolineano gli inquirenti, si è resa possibile ...