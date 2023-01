Delirio gender | stupratore si “sente” donna e va nel carcere femminile

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Chi, come scrive, si ritrova boomer per un soffio ricorderà il fascino morboso di certi “mondo movie”, in particolare quelli di Gualtiero Jacopetti, che esploravano il grottesco peggiore del pianeta. Fossimo stati più scafati, avremmo sospettato che i vari “Mondo cane” erano niente rispetto a quanto si sarebbero trovati a constatare i nostri nipoti, ecco qua un esempio di giornata: unoseriale viene incarcerato e subito si proclama femmina, gli credono per legge ancora da decantare e lo assegnano a un. Praticamente un invito a continuare l’opera. È la storia di Isla Bryson, nato Adam Graham e tuttora tale, visto che la transizione ornitologica pare finora avvenuta per mera autocertificazione: in Scozia funziona già così – anche altrove, per effetto strascico, ma da quelle parti il peso del politicamente ...