Decreto Ong | il governo non va d’accordo con se stesso | bocciati emendamenti Lega

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Roma, 27 gen – IlOng quasi “contestato” dallamostra le divisioni interne alla maggioranza sul tema delle Ong. E lo fa in modo pure piuttosto pacchiano. Glidellaal provvedimento sono statidalla stessa maggioranza di cui – evidentemente – fa parte il Carroccio.Ong, glirigettati dellaCome riporta Tgcom24, sono stati i presidenti delle Commissioni Affari costituzionali e Trasporti della Camera a respindere il ricorso dellasui propri. Gli stessi che mercoledì erano stati dichiarati inammissibili. Il capogruppo del Carroccio in commissione Affari costituzionali Igor Iezzi, lo ha riferito alla stampa. Il tutto mentre oggi, alle 14, ci ...

Ancora tensioni in maggioranza sul. Ieri è stato respinto il ricorso della Lega contro la dichiarata inammissibilità in commissione Affari Costituzionali e Trasporti della Camera - presiedute dagli alleati Forza Italia e ...

Ancora tensioni in maggioranza sul decreto Ong. Ieri è stato respinto il ricorso della Lega contro la dichiarata inammissibilità in commissione Affari Costituzionali e Trasporti della Camera - presied ...Ne parlano anche altri media Dalle Ong ai permessi di soggiorno e all'accoglienza dei migranti. La Lega prova a far rientrare dalla finestra alcuni capisaldi del primo decreto sicurezza firmato ...