De Zerbi incantato dalla Juve? Sì | ma non per quello che pensano tutti

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Deè rimasto affascinato dall’ecosistema bianconero. Questo interesse tuttavia non è per ciò cheimmaginano: la realtà è diversa. Desta incantando il calcio inglese a modo suo. Il suo gioco propositivo unito ad un occhio attento nei confronti dei giovani sta stupendo numerosi fanatici del calcio britannico. Cosa che non può che fargli piacere. Ansa FotoCiò che risulta ancora più clamoroso è che si sta imponendo in una squadra dalle finanze tutto fuorché eccelse. Risulta infatti noto a chiunque come le squadre di Premier League abbiano liquidità superiore. Ma non nel caso del Brighton, che rispetto alla media non gode di chissà quali servigi. Basti pensare che nella classifica delle squadre più ricche il club allenato dall’ex tecnico del Sassuolo figura addirittura dietro una piccola realtà come il Bournemouth. Tutto ...