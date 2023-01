Davos | le parole del promotore del Forum rimandano al Manifesto marxista | un bel testacoda logico

Per questo ha cambiato registro: in visita a, Valditara ha "lanciato l'idea di un incontro ... Le proteste sindacali Ledi Valditara hanno prodotto una valanga di proteste , ad iniziare ...... Valditara si era segnalato per aver rappresentato l'Italia al Forum mondiale di, un posto ... nel tentativo di togliere uno a uno "i bastoni tra le ruote",sue, messi non solo da Forza ...

Davos, gli scenari prospettati al Forum « LMF Lamiafinanza lamiafinanza

Chiuso il World Economic Forum di Davos fra luci (poche) e molte ... Wise Society

Davos, chiuso il Forum ma restano le preoccupazioni per inflazione ... Vatican News

A Davos il sostegno militare all'Ucraina, tra Nato e intelligence Formiche.net

La Nato è ufficialmente in guerra con la Russia. In arrivo armamenti ... Contropiano

L'ex premier ha partecipato al Word economic forum e ha tenuto una conferenza a porte chiuse per il colosso bancario. In questi giorni ha confessato: "Voglio tornare a lavorare per il privato" ...Forum economico di Davos: Bce rialzi da 50 punti base, le parole di Gita Gopinath e Gentiloni sul caro energia. Le dichiarazioni.