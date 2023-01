Dalla possibilità Napoli alla Premier League | Keylor Navas pronto a lasciare il PSG

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 27 gennaio 2023) I protagonisti di questoda record sono sicuramente Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen, la coppia del gol che sta facendo sognare una città intera. Ma grande merito di questi risultati della squadra di Spalletti è anche della difesa, guidata da Kim Min-jae e capitan Di Lorenzo. Senza dimenticare però Alex Meret, vicinocessione in estate e protagonista di una stagione al di sopra delle aspettative. Alex Meret (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)lascia il PSG e vola inLa scorsa estate, ilsembrava orientato su altri profili per la porta azzurra: Meret non garantiva sicurezze e la società puntava portieri più esperti. Il nome più accostatoporta del ...