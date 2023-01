Dalla militanza a destra nella rossa Bologna a Berlusconi Enzo Raisi | 40 anni di politica | La Casta siete voi!

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Quarant’di, glidi piombo, l’ascesa di Fini, la discesa in campo di, la straordinaria vittoria del sindaco Guazzaloca, la fine di Gianfranco Fini sono efficacemente narrati in questa autobiografia cheha vissuto sulla propria pelle da protagonista. Stasera alle 18, presso il complesso monumentale di San Giovin Cava de’ Tirreni, si terrà la presentazione dello stimolante libro per gli osservatori del recente passato politico nazionale: con l’autore dialogherà Eugenio Canora della associazione “Cava Sia”. Moderatore: Antonluca Cuoco de “la Ragione”. Il libro racconta la storia di un militante entrato ...