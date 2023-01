Da Theo a Krunic e De Ketelaere | Pioli | le soluzioni per le prossime partite

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Domenica alle 12.30 il Milan sfida il Sassuolo. Al rientro ci sonoHernandez e. Si candida per una maglia anche De ...

Domenica alle 12.30 il Milan sfida il Sassuolo. Al rientro ci sonoHernandez e. Si candida per una maglia anche De ...Milan (4 - 2 - 3 - 1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Kjaer,Hernandez; Tonali, Pobega; Saelemaekers,, Leao; Giroud Sassuolo (4 - 3 - 3): Pegolo; Toljan, Erlic, Ferrari, Kyriakopoulos; ...

Milan, Gazzetta: “Attesi in gruppo Calabria e Theo. Novità Krunic e chance De Ketelaere” SOS Fanta

Lazio-Milan, i convocati di Pioli: Theo Hernandez e Bakayoko fuori, torna Krunic TUTTO mercato WEB

Milan, Theo Hernandez e Calabria a parte: le sensazioni verso il ... Calciomercato.com

Le probabili formazioni di Milan-Sassuolo 90min IT

Recuperi, novità e dubbi: il probabile Milan anti-Sassuolo MilanLive.it

Formazioni Milan-Sassuolo: Pioli è pronto a preparare la mini rivoluzione per superare l'attuale momento di crisi.Theo Hernandez e Calabria recuperano per Milan-Sassuolo ... A rimpiazzare l’algerino potrebbe essere Rade Krunic, da poco rientrato in gruppo dopo mesi e pronto a dare una mano alla squadra. Le ...