Da Italia e Francia impegno su sostegno all' Ucraina

(Di venerdì 27 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Incontro a Villa Madama tra il ministro della Difesa, Guido Crosetto, e il collega Sèbastien Lecornu, ministro delle Forze Armate della Repubblica Francese. I due ministri hanno confermato la sintonia e il comunenelall'e per la difesa del fianco Est della Nato ribadendo, ancora una volta, che l'obiettivo principale è sempre il raggiungimento di una pace giusta. La guerra scatenata dalla Russia rappresenta la più grave minaccia per la pace e la stabilità del continente europeo a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, una chiara violazione dei principi di integrità e inviolabilità dei confini territoriali, del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite.Inoltre,riconoscono la vitale importanza del Mediterraneo per la ...

... battendo ai rigori lanella partita decisiva. La formula e il programma La Nazionale ... Giovedì 9 febbraio ore 13:30 - Ungheria vs Corea del Sud ore 17:30 - Slovenia vsVenerdì 10 ...Questa task force è composta dal Gruppo dei Sette (G7), vale a dire le economie più ricche del mondo: Germania, Canada, Stati Uniti, Giappone,e Gran Bretagna . Le nazioni del G7 si ...

Mosca: Biden non vuole che guerra finisca. A Roma vertice Italia-Francia sugli aiuti TGLA7

L'ultimo regalo Ue a Francia e Germania: cosa c'è dietro le "case green" ilGiornale.it

"Italia-Francia Alcotra 2021-2027", a Imperia i primi progetti RaiNews

La Francia taglia tre rotte aeree a corto raggio, e l’Italia ci pensa Domani

Pubblicato lo scorso 20 gennaio, il disco è entrato – a 24 ore dall’uscita – nella classifica iTunes al primo posto in 20 paesi, inclusi Italia, Stati Uniti, Francia e altri, e tra i primi 20 in 39 ..."Come sto cercando di dire da mesi, l'Italia invierà le armi per difendersi. Noi ci siamo resi disponibili a dare delle armi che consentano agli ucraini di abbattere i missili prima che… Leggi ...