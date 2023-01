(Di venerdì 27 gennaio 2023) La sinergia. L’accordo tra «Papa Giovanni» e Casa di cura per la presa in carico di pazienti in regime di day hospital: in media sono 10-12 gli accessi giornalieri.

Giovani e tumore: come conservare la fertilità Come si può diventare genitori dopo leSu come conservare la fertilità risponde la dottoressa Daniela Galliano del centro IVI di Roma di di Luisa Brambilla C onservare la fertilità dopo una diagnosi di tumor e è un tema ...... formazione e sensibilizzazione circa i bisogni dei malati con patologie, di AIDS o di altre malattie non guaribili, promuovendo lo sviluppo della cultura dellepalliative e di una ...

Cure oncologiche, l'ospedale si «allea» con la San Francesco L'Eco di Bergamo

Cresce il gruppo torinese delle deep tech per le cure oncologiche e la guida autonoma la Repubblica

Parrucche oncologiche: un tavolo per sanità, associazioni e imprese ... www.comune.genova.it - le notizie in Comune

Cure oncologiche anche a fine settimana RaiNews

Giovani e tumore: come conservare la fertilità Io Donna

L’altra importante questione, finora irrisolta, riguarda il potenziamento del territorio e la necessità di investire nell’assistenza oncologica domiciliare. Avvicinare le cure alle persone ne facilita ...La sinergia. L’accordo tra «Papa Giovanni» e Casa di cura per la presa in carico di pazienti in regime di day hospital: in media sono 10-12 gli accessi giornalieri. Cresce la richiesta di prestazioni ...