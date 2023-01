Crosetto incontra l’omologo francese | «Sintonia e impegno nel sostegno all’Ucraina»

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Lungo e cordiale colloquio, oggi, a Roma a Villa Madama, tra il ministro della Difesa, Guido, e il collega Sébastien Lecornu, ministro delle Forze armate della Repubblica. I due ministri, riferisce una nota, «hanno confermato lae il comunenele per la difesa del Fianco Est della Nato ribadendo, ancora una volta, che l’obiettivo principale è sempre il raggiungimento di una pace giusta. La guerra scatenata dalla Russia rappresenta la più grave minaccia per la pace e la stabilità del continente europeo a partire dalla fine della Seconda Guerra mondiale, una chiara violazione dei principi di integrità e inviolabilità dei confini territoriali, del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite». Ucraina, ...

