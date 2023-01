Cristiano Ronaldo sconfitto e preso in giro | il coro cattivissimo dei tifosi avversari – Il video

(Di venerdì 27 gennaio 2023) L’esordio con l’Al-Nassr pernon è stato dei migliori. E di certo idei clubnon stanno riservando un trattamento di favore per l’attaccante portoghese. Archiviata l’amichevole-passerella contro il Psg di Messi, quando CR7 ha potuto segnare il primo gol in Arabia Saudita su rigore, nelle due successive partite il portoghese è rimasto a secco di marcature. In più la sua squadra è stata anche eliminata in semifinale di Supercoppa saudita contro l’Al-Ittihad dell’ex Tottenham Nuno Espirito Santo davanti a 65mila spettatori. 3-1 il finale, dopo una prestazione deludente perche uscendo dal campo si è anche dovuto sorbire la presa indeiche gli cantavano: «Messi, Messi, Messi…». su ...

Niente Supercoppa di Arabia Saudita per l'Al Nassr. Perè sfumato il primo trofeo della stagione, e il portoghese è costretto a rimanere ancora a secca. Non ha segnato nella semifinale del torneo, e la sua squadra, allenata dall'ex Roma ...non fa più miracoli. Chi si aspettava che il fuoriclasse portoghese riuscisse ad avere un impatto determinante nella sua nuova avventura in Arabia Saudita è stato subito deluso, ...

Cristiano Ronaldo e l'orologio da 700 mila euro con 388 diamanti Corriere della Sera

L'ultimo orologio di Ronaldo è composto da 388 pietre rarissime: ci sono voluti 3 anni per farlo Sport Fanpage

Cristiano Ronaldo sfoggia un orologio da sogno: 388 pietre rare e 770mila dollari di prezzo La Gazzetta dello Sport

Cristiano Ronaldo ko con l'Al Nassr, ecco il coro dei tifosi rivali: CR7 a fondo Tuttosport

Le cose però non sono migliorate, anzi sono andate molto peggio. Già, perché l’Al Nassr ha perso 3-1 e Ronaldo, anche questa volta, non ha trovato la via del gol, firmato dal compagno Talisca. Il ...Ci si aspettava un inizio diverso per il 37enne Cristiano Ronaldo nella sua avventura in Arabia Saudita. Ma il portoghese ha rimediato subito la sua prima delusione con la sua squadra, l’Al Nassr, che ...