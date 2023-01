Cristiano d’Arabia torna in Europa | futuro già in bilico per il fuoriclasse

Leggi su sportnews.eu

(Di venerdì 27 gennaio 2023) “Un ritorno in Champions League? È ancora possibile!”, dichiarazione sconcertante del suo ex allenatore PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM È praticamente appena iniziata la parentesi diRonaldo in terra Saudita, per ora, dopo la presentazione in pompa magna, solo un amichevole contro il PSG, persa da protagonista con la doppietta siglata, e Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.