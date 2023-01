Cristiana Gugu | allevatrice di cani trovata morta congelata sull' Appennino | la tormenta di neve | poi il malore per il freddo

(Di venerdì 27 gennaio 2023) L'hannosenza vita in mezzo alladell'fra Toscana, Marche e Romagna stroncata da undovuto quasi sicuramente al. Tragico destino per un'di...

Stando a quanto si apprende, la vittima è, di 50 anni. La donna - riporta ANSA - risiedeva da qualche tempo nell'oasi di Cocchiola ed in particolare in una piccola abitazione isolata ...viveva per i suoi cani, racconta chi la conosceva, e con loro si sentiva sicura anche in mezzo alla ...

Ritrovamento macabro sull'Appennino. Una donna è stata trovata morta a 5 km da Badia Tebalda (Arezzo). Deceduti anche tre dei suoi cani.